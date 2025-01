Contra acordo UE-Mercosul. Agricultores franceses preparam-se para bloquear capital

Os produtores franceses iniciaram no mês passado uma série de ações no sentido de impedir a entrada em vigor do acordo e rumam agora à capital com o sublinhado de que

Com uma reunião com o novo primeiro-ministro agendada para dia 13, agricultores e produtores franceses saem à rua uma semana antes, aumentando a pressão para a não ratificação do documento assinado no Uruguai. Trata-se de uma resposta em massa à convocatória do sindicato Coordenação Rural (CR), segunda associação profissional mais importante de França.





Com o regresso das férias de Natal a decorrer, a decisão terá sido de não bloquear para já as vias rodoviárias, mas a presidente da CR, Véronique Le Floc’h, avisa que os agricultores poderão começar a cortar as estradas de acesso a Paris já a partir desta segunda-feira.



A situação, embora potencialmente explosiva, congrega um consenso entre governantes e sindicatos na rejeição do acordo com o Mercosul. Já há um ano, então com o primeiro-ministro Gabriel Attal, o setor saiu à rua obrigando a uma série de medidas de recurso do governo. Agora, as queixas dirigem-se à lentidão com que essas medidas estão a ser implementadas.



O objetivo maior é de impedir de todo a retificação de um acordo que a generalidade dos poderes franceses (Governo, partidos e sindicatos) considera que abre a porta da União Europeia a produtos que não cumprem as normas europeias de saúde e ambientais, o que coloca os agricultores e produtores de gado num quadro de concorrência desleal.



O setor pretende assim que o Governo francês ganhe no xadrez europeu outros aliados entre os 27 para impedir a implementação do acordo.