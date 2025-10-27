Contratos de obras públicas celebrados até setembro quase duplicam para 6.230 milhões de euros

Segundo dados da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), hoje divulgados, no que diz respeito a contratos celebrados através de concursos públicos, o montante atingiu 5.345 milhões de euros, um crescimento de 109% face aos mesmos nove meses do ano anterior, impulsionado sobretudo pela celebração do contrato do troço Porto - Oiã (Oliveira do Bairro) da linha ferroviária de alta velocidade, no valor de 1.661 milhões de euros.

Já as empreitadas de obras públicas adjudicadas por ajuste direto/consulta prévia, também registaram um crescimento, embora mais moderado, de 8% em termos homólogos, totalizando 540 milhões de euros.

Na rubrica "outros contratos celebrados" verificou-se também um aumento expressivo de 122%, para um montante total de 345 milhões de euros.

Entre janeiro e setembro, foram promovidos 6.187 concursos de empreitadas de obras públicas, no valor global de 8.624 milhões de euros, o que representa aumentos de 66% em número e de 33% em montante, face a igual período de 2024.

Para a AICCOPN, isto reflete "uma forte aceleração na dinâmica do investimento público".