Foto: Sara Piteira - Lusa

Destinada a financiar as estradas nacionais, esta contribuição foi considerada ilícita pelo Tribunal de Justiça da União Europeia por "falta de um motivo técnico", mas a taxa passou a ser incorporada no imposto sobre os produtos petrolíferos, com o destino inalterado: financiar as estradas.



Foi assim nos Orçamentos do Estado de 2023 e 2024 e, acrescenta o JN, assim continua no novo Orçamento aprovado para 2025.