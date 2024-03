Foto: Nuno Patrício - RTP

Em caso de discordância, os contribuintes podem apresentar a partir de hoje reclamações relativas ao IRS. Já estão no Portal das Finanças os valores das deduções nos vários setores, da educação às despesas gerais familiares. Até ao final deste mês, é possível reclamar junto da Autoridade Tributária o que possa não estar em conformidade com as faturas de 2023.