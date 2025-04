"Contribuintes não estão a ficar prejudicados". Reembolso de IRS poderá ser menor este ano

Paula Franco explica que os portugueses "diminuíram os adiantamentos ao Estado" durante o ano de 2024, com a diminuição da retenção na fonte.



Alguns contribuintes habituados a receber o reembolso como uma espécie de "subsídio extra" poderão mesmo ter de pagar este ano.



A bastonária salienta que esta é uma situação "perfeitamente normal" e que "os contribuintes não estão a ficar prejudicados".



Como é habitual o IRS Automático abrange as situações fiscais mais simples, mas nem todos os contribuintes podem entregar a declaração automática.



Paula Franco aconselha os contribuintes a confirmarem as despesas com tempo e salienta que ainda é possível alterar alguns dados, nomeadamente as despesas de saúde, educação, com lares, por exemplo.



A bastonária aconselha que se espere alguns dias para entregar o IRS, sobretudo nos casos "mais complicados".