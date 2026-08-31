Contribuintes têm até hoje para pagar o IRS de 2025

Os contribuintes que têm de entregar IRS ao Estado para fazer o acerto do imposto relativo aos rendimentos de 2025, declarados este ano, devem restituir o valor à administração fiscal até ao fim do dia de hoje, último dia do prazo de pagamento.



A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) teve até 31 de julho para concluir o processo de liquidação do IRS de 2025, referente aos contribuintes que entregaram a declaração de rendimentos dentro do prazo legal. A campanha começou a 1 de abril e até ao início de julho o Estado pagou mais de 2,3 milhões de euros em reembolsos.





A fase de pagamento chega agora ao fim, caso o cálculo final do IRS tenha ditado que o Estado ainda tem dinheiro a receber.





Do cálculo final do IRS pode resultar uma de três situações: uma cobrança a favor do Estado (os contribuintes são chamados a entregar imposto), um reembolso a favor do contribuinte (a situação contrária, em que os cidadãos recebem dinheiro de volta porque o acerto do imposto assim o determinou) ou nada a entregar nem a receber.



E quem tenha de devolver dinheiro ao Estado pode pedir à Autoridade Tributária que essa devolução seja feita em prestações. Os pedidos para esta modalidade de pagamento podem ser feitos até 15 de setembro.





No caso dos reembolsos, a AT também tem até hoje para pagar aos contribuintes que submeteram a declaração de IRS dentro do prazo legal, até 30 de junho. Caso o fisco não o faça até hoje, terá de devolver o valor com juros.





C/Lusa