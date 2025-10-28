Controladores de tráfego aéreo nos EUA sem salário devido a paralisação do Governo

O secretário dos Transportes norte-americano, Sean Duffy, e o presidente da Associação Nacional de Controladores de Tráfego Aéreo, Nick Daniels, enfatizaram hoje a pressão que os controladores estão a sentir, e que os problemas devem continuar a piorar à medida que se arrasta a paralisação, que dura desde 01 de outubro.

Numa conferência de imprensa ao lado de Duffy no aeroporto LaGuardia, em Nova Iorque, Daniels lembrou que os controladores não estão apenas preocupados com a forma de pagar as suas hipotecas e alimentação, mas que alguns destes também estão a lutar para pagar os medicamentos necessários para as suas famílias.

"Os controladores de tráfego aéreo precisam de ter 100% de foco, 100% do tempo", alertou Daniels.

A Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) restringe o número de voos a aterrar e a levantar num aeroporto sempre que há falta de controladores, para garantir a segurança.

Na maioria das vezes, isto significa atrasos, por vezes de horas, em aeroportos como o de Newark Liberty, em Nova Jérsia, ou o aeroporto de Burbank, na Califórnia.

No fim de semana, o Aeroporto Internacional de Los Angeles teve de interromper todos os voos durante quase duas horas.

Os controladores planeavam reunir-se hoje em frente a pelo menos 17 aeroportos em todo o país para distribuir panfletos a pedir o fim da paralisação o mais rapidamente possível.

A preocupação com o pagamento das contas está a levar alguns a procurar um segundo emprego para sobreviver.

O número de controladores de baixa por doença aumentou durante a paralisação, tanto por frustração com a situação, como porque precisam de folga para fazerem trabalhos remunerados, em vez de estarem nos aeroportos seis dias por semana, como muitos fazem rotineiramente.

Duffy destacou que os controladores podem ser despedidos se abusarem do tempo de baixa médica, mas a grande maioria continua a comparecer ao trabalho todos os dias.

O secretário dos Transportes salientou ainda que a paralisação também está a dificultar a tarefa do Governo de reduzir a escassez de cerca de 3.000 controladores de tráfego aéreo.

Duffy contou que alguns alunos abandonaram a academia de controladores de tráfego aéreo em Oklahoma City, e os controladores mais jovens que ainda estão em formação podem abandonar a carreira porque não se podem ficar sem remuneração.

Em Washington, o Senado (câmara alta do Congresso) tem sucessivamente falhado a aprovação de uma resolução de financiamento para pôr fim à paralisação parcial do Governo, iniciada a 01 de outubro.

Esta resolução de financiamento já foi aprovada na câmara baixa do Congresso (Câmara dos Representantes), também de maioria republicana.

Os democratas condicionam o seu voto favorável à negociação prévia da manutenção de benefícios de saúde para pessoas de rendimentos mais baixos, que expiram este ano.

Quanto mais durar a paralisação, mais pressão aumentará sobre o Congresso norte-americano para chegar a um acordo para reabrir o governo.

Durante a paralisação de 35 dias no primeiro mandato do presidente Donald Trump, as interrupções nos voos em todo o país contribuíram para o fim dessa interrupção.