Controlauto acorda compra do grupo espanhol PrevenControl

"A Controlauto S.A., `holding` do grupo Controlauto, líder no setor das inspeções técnicas de veículos em Portugal, assinou um acordo para a aquisição de 100% do grupo PrevenControl", anunciou, em comunicado.

Questionada pela Lusa, a Controlauto não revelou o valor do negócio.

Este negócio deverá estar concluído até ao final do primeiro semestre, estando pendente de autorizações regulamentares.

"A internacionalização é um dos objetivos estratégicos para os próximos anos. A aquisição do grupo PrevenControl é o primeiro passo para cumprir este objetivo. A proximidade geográfica e um modelo operacional semelhante ao português na área da inspeção técnica de veículos fazem de Espanha um mercado muito natural e interessante para a expansão do grupo Controlauto", afirmou, citado na mesma nota, o administrador-delegado do grupo Controlauto, Pedro Dias.

O grupo PrevenControl, com sede na Catalunha, Espanha, dedica-se à inspeção técnica de veículos e de segurança e saúde ocupacional, detendo oito centros de inspeção em Girona e Barcelona.

A PrevenControl tem cerca de 350 colaboradores e faturou mais de 25 milhões de euros no ano passado.