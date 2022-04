Em entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios, o diretor-geral da CELPA, Francisco Gomes da Silva, diz que as medidas são positivas, mas para terem efeito, têm de ser colocadas em prática rapidamente e manterem-se enquanto as empresas precisarem.Entrevista conduzida pelos jornalistas Rosário Lira, da Antena1 e Maria João Babo do Jornal de Negócios.