Cooperativas querem gasóleo agrícola com mesmo desconto que restantes combustíveis

"Face aos mais recentes aumentos nos preços dos combustíveis, a Confagri [Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal] considera inaceitável que o gasóleo agrícola não beneficie do mesmo desconto aplicado à gasolina e ao gasóleo rodoviário", referiu, em comunicado.

De acordo com a confederação, desde o início do conflito no Médio Oriente, o preço do gasóleo agrícola já aumentou 20 cêntimos por litro e deverá continua a agravar-se na próxima semana.

"Se já considerávamos o preço do gasóleo colorido excessivamente elevado, sobretudo quando comparado com os preços praticados em Espanha, este novo aumento começa a tornar a situação incomportável para o setor agroalimentar", assinalou, citado na mesma nota, o secretário-geral da Confagri, Nuno Serra.

A Lusa questionou se o Ministério da Agricultura pondera avançar com um apoio para o gasóleo colorido e aguarda uma resposta.

O Governo aprovou hoje novas descidas extraordinárias das taxas do ISP aplicáveis no continente, que deverão representar uma "poupança real" de 1,8 cêntimos por litro de gasóleo e 3,3 cêntimos por litro de gasolina na próxima semana.

A informação foi hoje divulgada em comunicado do Ministério das Finanças e refere que, junto dos descontos extraordinários e temporários da semana passada, os clientes dos postos de combustível "irão poupar no total na próxima semana 6,1 cêntimos no gasóleo e 3,3 cêntimos na gasolina face aos preços da semana de 02 a 06 de março".

A gasolina sem chumbo passa agora a ser também abrangida por esta redução das taxas do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP), uma vez que "vai ultrapassar um aumento de 10 cêntimos face ao preço de 02 a 06 de março", acrescentam as Finanças.