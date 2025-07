CoRe Capital investe 22 ME e cria 430 novas camas em cuidados continuados

"Nós temos hoje uma base de 660 camas e temos projetos em execução para concretizar 430 novas camas, a nível nacional, em cuidados continuados, no âmbito de contratos firmados com a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados", destacou Pedro Capitão.

A Portugal Senior Health Care, empresa de residências assistidas para idosos e de unidades de cuidados continuados fundada pela CoRe Capital em 2020, vai funcionar a partir de julho sob a marca única SER -- Senior Exclusive Residences, no âmbito de um processo de expansão "para alcançar a liderança nacional do setor até ao final da década".

Em declarações à agência Lusa, o CEO do Grupo SER explicou que, até ao final do ano, serão criadas 81 novas camas em cuidados continuados no âmbito da expansão da unidade de Amares (Caldelas).

No que toca a expansões, serão criadas mais 100 camas em Tregosa -- Barcelos, 33 em Fátima e 36 em Sintra, também até ao fim do ano.

"Na região da Grande Lisboa teremos 180 novas camas, criadas em 2026. Serão 120 em Almada e 60 na Amadora", acrescentou.

De acordo com Pedro Capitão, com este investimento de 22 milhões de euros, o grupo passará a contar com um total de 1.090 camas, em operação em 11 unidades, sendo 50% destas camas alocadas à rede pública (Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados) e as restantes para o mercado privado.

Com um total de 1.090 camas a funcionarem ao longo de todo o ano de 2027, o grupo conta atingir, no final desse exercício, 32,5 milhões de euros de volume de negócios.

"Há muitos anos que tínhamos identificada esta necessidade e temos vindo a encetar investimentos e aumento de capacidade em novas unidades. Desde 2020 que temos vindo a fazer aquisições e a aumentar o número de unidades em operação, com projetos de raiz, como foi o caso, no ano passado, das unidades de Coimbra e Marinha Grande", referiu ainda.

Sobre os investimentos deste ano e do próximo, o CEO do Grupo SER vincou que estão em linha com o potencial de crescimento identificando, atendendo à grande carência de oferta que se regista face à procura.

"Pretendemos chegar às duas mil camas até 2030. Estes investimentos visam atingir a liderança de um setor que o Estado considera uma prioridade nacional", concluiu.

O grupo SER opera nos dois segmentos principais do mercado das residências assistidas: os chamados estabelecimentos residenciais para pessoas de idade (ERPI) e as camas das unidades de cuidados continuados integrados (UCCI) contratadas com a respetiva rede nacional.

A CoRe Capital é a sociedade gestora fundada por Nuno Fernandes Thomaz, Martim Avillez Figueiredo, Pedro Araújo e Sá e Pedro Soares David.

Os seus fundos têm investido na recuperação de empresas históricas, com peso relevante nas economias locais do Norte e Centro do país e colaboradores com elevado `know-how` nos respetivos setores.