Coreana CS Wind assume controlo da fabricante portuguesa de torres eólicas ASMI

"WAM Investments, de Adelino da Costa Matos, informa que vendeu os 40% que ainda detinha na ASM Industries (ASMI) ao sócio coreano CS Wind, que passa a controlar a empresa a 100%", lê-se num comunicado enviado à imprensa.

Questionada pela Lusa, a WAM Investments não revelou o valor da operação, dizendo que "faz parte do acordo de confidencialidade com os coreanos".

Em 2021, 60% do capital da ASMI tinha já passado para a `gigante` coreana de fabrico de torres eólicas.

Os dois sócios chegaram agora à conclusão de que "o caminho mais vantajoso para a empresa é o controlo total pela CS Wind".

O contrato de cedência de posição prevê também a renúncia de Adelino Costa Matos ao cargo de presidente executivo da empresa, na altura da conclusão do negócio.

"Foi um ciclo fantástico onde, juntamente com uma grande equipa e o apoio dos principais `stakeholders`, transformámos a ASM Industries num dos maiores fabricantes de torres eólicas da Europa, após um ambicioso plano de expansão, focado no reforço de capacidade produtiva em Sever do Vouga e na criação da nova fábrica `offshore`, no Porto de Aveiro", considerou Adelino Costa Matos, citado na mesma nota.