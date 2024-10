Coreia do Norte confirma destruição de ligações à Coreia do Sul

Estas vias de comunicação "foram completamente bloqueadas por explosões", escreveu a KCNA, recebida em Seul, confirmando a informação transmitida no dia anterior pelo exército sul-coreano.

Na terça-feira, o exército sul-coreano referiu que a "Coreia do Norte detonou partes das estradas de Gyeongui e Donghae na Linha de Demarcação Militar por volta do meio-dia" (04:00 em Lisboa),

Na semana passada, Pyongyang anunciou que estava a cortar e a fortificar estradas e caminhos-de-ferro que ligam ao Sul, em resposta a uma emenda constitucional recentemente aprovada que terá redesenhado unilateralmente as fronteiras do país, por ordem do líder Kim Jong-un.