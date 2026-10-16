Coreia do Norte diz que abertura de ponte com a China vai reforçar comércio bilateral

A ponte "simboliza a vitalidade invencível e o desenvolvimento da amizade entre a Coreia [do Norte] e a China", afirmou a agência estatal norte-coreana KCNA, um dia depois de as autoridades dos dois países terem realizado uma cerimónia de inauguração.

A infraestrutura "permitiu reforçar os laços económicos entre os dois países", acrescentou a agência.

Segundo a KCNA, a ponte foi declarada aberta na quinta-feira, após a passagem de comitivas de veículos de ambos os lados, no final de uma cerimónia que contou com a presença de autoridades locais norte-coreanas e chinesas.

A ponte, com cerca de três quilómetros de comprimento e quatro faixas de rodagem, liga a cidade chinesa de Dandong, na província nordeste de Liaoning, à cidade norte-coreana de Sinuiju, um dos principais pontos de passagem fronteiriços entre os dois países.

A construção da infraestrutura começou em 2010 e terminou em 2014, mas a entrada em funcionamento ficou pendente devido à ausência de estradas de acesso e instalações alfandegárias do lado norte-coreano.

Financiada pela China, a ponte visa aumentar a capacidade de transporte rodoviário e aliviar o tráfego na antiga Ponte da Amizade, que também liga as duas cidades.

A inauguração ocorre num contexto de intensificação dos contactos entre Pequim e Pyongyang, após a visita de Estado que o Presidente chinês, Xi Jinping, realizou em junho à Coreia do Norte, a primeira em sete anos.

A China é o principal parceiro político e económico da Coreia do Norte, com a qual partilha uma fronteira de mais de 1.400 quilómetros.