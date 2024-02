Coreia do Sul dá 3,7ME para apoiar deslocados em Cabo Delgado

"A contribuição da Koica [Agência de Cooperação Internacional da Coreia] no valor de quatro milhões de dólares apoiará os esforços do PAM no sentido de reforçar a resiliência de comunidades vulneráveis", disse hoje, em Maputo, Jinjoo Hyun, diretora da Koica em Moçambique, durante a cerimónia de assinatura do acordo com o PAM sobre a implementação do projeto de apoio à segurança alimentar.

O acordo assinado visa a implementação do projeto "Melhorar a segurança alimentar e a resiliência das comunidades vulneráveis e contribuir para o nexo humanitário-desenvolvimento-paz em áreas fragilizadas do norte de Moçambique".

Segundo o PAM, o montante disponibilizado pela Koica vai apoiar, nos próximos três anos, a reintegração de mais de 50 mil pessoas que regressaram às suas zonas de origem, através da assistência alimentar e criação de oportunidades de geração de rendimento, com enfoque na capacitação de mulheres e crianças.

"As comunidades que regressaram enfrentam desafios significativos nos últimos anos e, através deste programa, pretendemos apoiá-las a tornarem-se mais autossuficientes", disse Antonella D`Aprile, diretora do PAM em Moçambique.

Antonella D`Aprile acrescentou que o projeto apoiado pela Koica vai também abordar a restauração dos ecossistemas locais e adaptar as comunidades aos recorrentes eventos climáticos extremos que assolam Moçambique, numa altura em que o país está em época chuvosa, que iniciou em outubro e termina em abril.

A província de Cabo Delgado enfrenta há seis anos alguns ataques reivindicados pelo EI, o que levou a uma resposta militar desde julho de 2021, com apoio do Ruanda e da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, libertando distritos junto aos projetos do gás.

Depois de um período de relativa estabilidade, novos ataques e movimentações foram registados em Cabo Delgado, nas últimas semanas, embora localmente as autoridades suspeitem que a movimentação esteja ligada à perseguição imposta pelas Forças de Defesa e Segurança nos distritos de Macomia, Quissanga e Muidumbe, entre os mais afetados.