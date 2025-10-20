Corredor do Lobito deve ter observatório independente africano

Estas são as principais conclusões do jurista Rui Verde, membro do `think tank` CEDESA, entidade que se dedica ao estudo e investigação de temas políticos e económicos da África Austral, num artigo intitulado "O Corredor do Lobito: Retórica, Engenharia Financeira e Disputa de Valores".

No texto, expõe fragilidades do projeto, levantando questões sobre transparência, coordenação e rastreabilidade dos compromissos europeus e norte-americanos, sublinhando que "a China continua a ser um ator dominante na mineração africana, pelo que dificilmente o Corredor do Lobito poderá ser um sucesso sem a participação e colaboração chinesas".

No documento, que reúne "variados contributos dos participantes no II Fórum Angola-RDC", realizado em setembro passado, critica-se o facto de o corredor ser apresentado como um dos projetos mais ambiciosos do programa europeu de infraestruturas Global Gateway, um rótulo que agrupa "iniciativas díspares" e levanta dúvidas sobre transparência, coordenação e rastreabilidade dos compromissos assumidos, uma vez que "não constitui um mecanismo de financiamento direto e integral".

A ausência de um quadro consolidado que permita distinguir entre promessas políticas, investimentos efetivos e financiamentos condicionados "dificultam a avaliação do impacto real do programa", afirma o académico, frisando que "a fragmentação das fontes - entre União Europeia, EUA, operadores privados e instituições multilaterais - exige uma abordagem mais integrada e transparente".

Rui Verde sublinha que a questão da rastreabilidade dos compromissos é central no Corredor do Lobito, questionando "a falta de um inventário público e verificável dos projetos, montantes e beneficiários", o que dificulta a avaliação do impacto real do Global Gateway.

Por isso, defende a criação de um observatório independente com participação africana, que permita monitorizar compromissos e avaliar impactos.

"Tal iniciativa permite distinguir entre promessas políticas, investimentos efetivos e financiamentos condicionados, promovendo maior responsabilização e alinhamento com os objetivos de desenvolvimento sustentável, evitando mais um projeto neocolonial de mero extrativismo acelerado", sugere.

O envolvimento dos Estados Unidos também é questionado, já que "os anunciados empréstimos americanos seguem condições de mercado e grande parte dos investimentos efetivos provém de empresas privadas", nota o Centro de Estudos para o Desenvolvimento Económico e Social de África (CEDESA).

Para Rui Verde, fica claro que "o valor estratégico dos minerais africanos é mobilizado para justificar investimentos que também beneficiam indústrias ocidentais", apontando a retórica de "parcerias equitativas" que contrasta com a realidade de cadeias de valor dominadas por centros de refinação fora do continente africano.

No texto, o CEDESA menciona igualmente um projeto energético de grande escala liderado pela norte-americana Hydro-Link, subsidiária da Symbion Power, e financiado por entidades norte-americanas, para construir uma linha de transmissão elétrica que parte de centrais angolanas rumo à região mineira de Kolwezi, na República Democrática do Congo.

Rui Verde salienta que este projeto, que canaliza energia angolana para alimentar a mineração congolesa, "reforça o papel de Angola como plataforma de exportação de recursos energéticos e minerais" e "inscreve-se numa lógica de política externa americana que mobiliza aliados empresariais próximos de Donald Trump".

Também relevante neste projeto é a participação do grupo israelita Mitrelli, com forte implantação em Angola, "o que permite antecipar uma aliança entre o poder económico angolano - e político, uma vez que ambos estão ligados - e os interesses financeiros de possíveis aliados de Donald Trump", conclui.