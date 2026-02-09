Corredor do Lobito fundamental para transformar a África Austral considerou AFC

"O desenvolvimento do Corredor do Lobito é fundamental não só para as exportações de cobre, mas também para desbloquear o investimento privado ao longo do corredor que liga a República Democrática do Congo, Angola e Zâmbia", lê-se no Compêndio de Recursos Minerais Estratégicos de África, hoje divulgado pela AFC, uma entidade vocacionada para potenciar investimentos estratégicos em infraestruturas e indústria no continente africano.

No documento, a AFC pretende demonstrar a necessidade de uma mudança estrutural na maneira como os países olham para os seus recursos, defendendo que é preciso "um melhor planeamento regional e uma abordagem mais integrada para o desenvolvimento mineral de África".

Assim, em vez da lista de minerais naturais tradicionalmente apresentada como necessária à transição energética, centra-se "no desenvolvimento de infraestruturas, industrialização, sistemas energéticos, segurança alimentar e resiliência da indústria transformadora", defendendo que os minerais só são importantes enquanto `alimento` para sistemas económicos nacionais e regionais.

"A modernização e densificação dos corredores ferroviários existentes é tão importante quanto o desenvolvimento de novos corredores", argumentam os autores, afirmando: "O Corredor Logístico de Nacala entre o Maláui e Moçambique, por exemplo, pode servir como espinha dorsal regional se for ampliado através de ligações como Serenje-Chipata (Zâmbia-Maláui) e Harare-Moatize (Zimbabué-Moçambique)".

Para além dos corredores ferroviários, no compêndio sobre recursos minerais em África argumenta-se também que é preciso garantir infraestruturas de energia ao longo das áreas das ferrovias, que assim seriam transformadas em corredores económicos.

"Angola tem aproximadamente 2 gigawatts de energia hidroelétrica não aproveitada, que poderia ancorar um novo eixo energético ao longo do Corredor do Lobito, para leste, e apoiar o desenvolvimento de metais e fertilizantes em todo o Golfo da Guiné, para norte, desde que sejam construídas novas linhas de transmissão para ligar a produção aos centros de procura", afirma a AFC.

Nas referências aos países lusófonos ricos em minerais, nomeadamente Angola e Moçambique, o documento aponta a importância de retirar risco aos investimentos privados, mas também à necessidade de os governos harmonizarem a legislação e terem uma abordagem regional às cadeias de valor que podem ser construídas a partir dos recursos naturais africanos, principalmente na África Austral.

"A participação de África nas cadeias de abastecimento de minerais estratégicos deve agora evoluir de projetos isolados e orientados para a exportação para plataformas apoiadas em infraestruturas, integradas regionalmente e alinhadas com as políticas", diz a AFC.

África, argumentam os autores do relatório, "já está a passar de um potencial latente para um posicionamento ativo", apontando que "a primeira refinaria de terras raras do continente está prevista para Angola, e Moçambique emergiu como fornecedor da maior cadeia de abastecimento de grafite natural e material anódico fora da China".

Todos estes recursos minerais, salientam ainda, "estão na base dos sistemas industriais modernos, apoiando a siderurgia, os sistemas energéticos, a produção de fertilizantes, os materiais de construção, os equipamentos de transporte e as atividades industriais emergentes e, como tal, oferecem às economias africanas um caminho para ir além da extração enclausurada, rumo a modelos de crescimento mais diversificados, resilientes e ancorados na indústria".

África tem 29,5 biliões de dólares em reservas minerais, cerca de 20% do total mundial, mas 8,6 biliões equivalem a recursos por explorar, segundo o relatório.