Corredor do Lobito ganha plataforma de investimento de mil milhões de dólares

A Plataforma de Desenvolvimento e Investimento do Corredor do Lobito (LCID Platform) vai funcionar como uma estrutura independente para acelerar investimentos em setores considerados catalisadores de desenvolvimento, incluindo agricultura, infraestruturas, saúde, indústria, educação e inclusão digital.

Os projetos serão selecionados por um comité independente, através de concursos, e cada um será estruturado num "veículo de finalidade específica" (SPV, na sigla em inglês), permitindo o envolvimento de investidores locais e internacionais.

O acordo foi formalizado durante a 17.ª Cimeira de Negócios EUA--África, coorganizada pelo Governo angolano e pelo Corporate Council on Africa (CCA), tendo cada parte --- o FSDEA, presidido por Armando Manuel, e o grupo Mitrelli, de Haim Taib --- assumido um compromisso de 50 milhões de dólares (43,1 milhões de euros).

Segundo o presidente do FSDEA, "este acordo reflete o compromisso de Angola com a liderança regional, a resiliência económica e o investimento transformador".

Com uma redução projetada dos custos de transporte até 40% e um aumento do comércio intra-SADC [Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral] até 40%, o Corredor do Lobito tornar-se-á uma das artérias económicas mais estratégicas de África," afirmou Armando Manuel, citado num comunicado da empresa.

"Este compromisso de 100 milhões de dólares (93 milhões de euros) é um primeiro passo concreto para impulsionar uma visão ousada e partilhada para o futuro de África. Esta plataforma não é apenas sobre construir a ferrovia, é sobre construir o mundo à sua volta, porque os verdadeiros motores do crescimento inclusivo são os 40 milhões de pessoas que vivem e trabalham ao longo do corredor," declarou Haim Taib, fundador do grupo Mitrelli e do Menomadin Group, citado num comunicado da empresa.

O empresário revelou ainda que decorrem negociações avançadas para que a Zâmbia integre a plataforma, alargando o alcance da iniciativa para lá das fronteiras de Angola e da República Democrática do Congo (RDCongo).

A nova plataforma está aberta a fundos institucionais, parceiros soberanos e investidores privados que queiram contribuir com capital e know-how, adianta-se na nota de imprensa.

O Corredor do Lobito, caminho de ferro que liga o Porto do Lobito, na costa atlântica de Angola, à RDCongo, é apontado como uma infraestrutura vital para o escoamento de minerais críticos para as energias renováveis, veículos elétricos, semicondutores e outras indústrias estratégicas, num momento em que cadeias de abastecimento resilientes são uma prioridade.

Além disso, pretende ligar, futuramente, o Oceano Índico ao Atlântico, atravessando África de leste a oeste.