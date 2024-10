Correia de Campos diz que há pouca margem para chumbar o Orçamento

Foto: Lusa

O PS tem pouca margem para chumbar a proposta de Orçamento do Estado. É a convicção do socialista António Correia de Campos. Em declarações à Antena 1, o antigo presidente do Conselho Económico e Social considera que o PS faz bem em analisar os detalhes da proposta do Governo, mas será muito difícil votar contra.