Corretora `online` XTB aumenta lucro líquido para 103,4 ME até junho

Em comunicado, a XTB destaca a "alta volatilidade persistente nos mercados financeiros e de mercadorias, causada, entre outros, pela situação geopolítica constantemente tensa e por uma base de clientes sistematicamente crescente" como "os fatores significativos que influenciaram o nível dos resultados" no período.

As receitas operacionais registadas atingiram 180,1 milhões de euros até junho, um aumento de 238,4% em comparação com o primeiro semestre de 2021, enquanto os custos ascenderam a 57,6 milhões de euros, contra 35,9 milhões de euros no período homólogo.

No segundo trimestre de 2022, a XTB diz ter adquirido 45,7 mil clientes, "o que, em combinação com os 55,3 mil novos clientes do primeiro trimestre, dá um total de mais de 101 mil novos clientes no final de junho".

"Assim, em ambos os trimestres, a empresa cumpriu o seu compromisso de adquirir pelo menos em média 40.000 novos clientes trimestralmente", salienta, avançando que, no segundo trimestre de 2022, o número total de clientes ultrapassou o meio milhão, atingindo 525,3 mil no final de junho.

Segundo destaca, "particularmente digno de nota é o aumento do número médio de clientes ativos": "No primeiro semestre do ano ascendeu a 149,8 mil, em comparação com os 105,0 mil no primeiro semestre do ano anterior e os 112,0 mil em média ao longo de 2021", precisa.

Tal resultou num aumento do volume de transações de instrumentos de CFD (contratos de diferença, do inglês `contracts for difference`, que negoceiam a diferença de valores de um determinado investimento) expresso em lotes, que, no primeiro semestre do ano, ascendeu a 3,05 milhões de transações em comparação com as 1,99 milhões no período correspondente de 2021 (+ 53,6%).

Já o valor dos depósitos líquidos de clientes aumentou 17,5%, de 354,4 milhões de euros no primeiro semestre de 2021 para 416,5 milhões de euros no primeiro semestre de 2022.

"Os nossos resultados de meio ano mostram que estamos a manter a tendência de desenvolvimento no nosso negócio. A contínua volatilidade dos mercados no segundo trimestre traduziu-se numa maior rentabilidade", afirma o presidente executivo (CEO) da XTB, Omar Arnaout, citado no comunicado.