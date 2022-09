Costa afirma que Governo já fechou pacote de medidas de apoios sociais

António Costa deixou esta indicação quando entrava para o carro para apresentar em primeira mão ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, as medidas de apoio social tomadas pelo Governo.

Depois da audiência com o chefe de Estado, o líder do executivo regressa ao Palácio Nacional da Ajuda, onde dará uma conferência de imprensa sobre as medidas do Governo.