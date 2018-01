Costa anuncia que défice de 2017 deverá ser de 1,2%

Jorge Almeida - RTP08 Jan, 2018, 16:36 | Economia

Os últimos números relativos à economia portuguesa foram apresentados no decorrer de um almoço entre o primeiro-ministro e cinquenta empresários do norte do país, organizado pela fundação AEP, no Porto.



António Costa revelou que as projeções apontam para que o défice deverá ficar em 1,2% em 2017 e que a dívida pública ficará nos 126,2 por cento.



Mário Centeno afirmou, em Bruxelas, que a economia portuguesa começa o ano com pujança e com um ritmo de crescimento interessante. No entanto, o ministro das Finanças não quis adiantar qual o défice de 2017.A execução orçamental até novembro indica que o défice melhorou 2.326 milhões de euros.O Governo tinha inscrito um défice de 1,6% do Produto Interno Bruto (PIB) no Orçamento do Estado para o ano passado, reviu para 1,5% quando enviou o Programa de Estabilidade para Bruxelas, e em 21 de dezembro passado António Costa anunciou que o défice iria ficar "abaixo dos 1,3%".Mário Centeno revelou que não se falou sobre a economia portuguesa na reunião do Eurogrupo, que este focalizada na convergência da zona euro.