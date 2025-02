Costa apoia decisão da Comissão de responder a taxas alfandegárias dos EUA

"Apoio plenamente a Comissão Europeia na garantia de uma resposta firme e proporcionada a taxas aduaneiras injustificadas", divulgou Costa, na rede social Bluesky.

O presidente do Conselho Europeu sublinhou ainda que a União Europeia "está unida na defesa dos interesses das suas empresas, trabalhadores e cidadãos", garantindo que o bloco é "um parceiro fiável e previsível".

O executivo comunitário anunciou hoje que irá responder com contrapropostas às tarifas alfandegárias de 25% impostas pelos Estados Unidos às importações de aço e alumínio, que considera "más para as empresas e piores para os consumidores".

"As tarifas são impostos, más para as empresas, piores para os consumidores", sublinhou o comissário europeu para o Comércio, Maros Sefcovic, num debate no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, França.

"Estamos a analisar o alcance e responderemos proporcionalmente com contramedidas", disse o comissário num debate no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, França.

As taxas anunciadas por Washington entram em vigor em 12 de março para todas as exportações de alumínio e aço de países terceiros para os EUA.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também condenou a decisão da Casa Branca, em comunicado.

Von der Leyen terá hoje, em Paris, à margem de uma cimeira sobre Inteligência Artificial, o seu primeiro encontro com o vice-presidente dos Estados Unidos, James David Vance.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, assinou duas ordens executivas para impor tarifas de 25% às importações de alumínio e aço.

Durante o seu primeiro mandato (2017-2021), Trump impôs tarifas de 25% sobre o aço e de 10% sobre o alumínio, mas depois concedeu quotas isentas de impostos a vários parceiros comerciais, incluindo o Canadá, o México, a Austrália e o Brasil.