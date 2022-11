Costa argumenta que Orçamento responde às "necessidades do presente" com confiança no futuro

Foto: Tiago Petinga - Lusa

O Orçamento do Estado para 2023 foi aprovado em votação final global esta sexta-feira. O primeiro-ministro realça que o ano de 2023 vai começar com um Orçamento em vigor, ao contrário do que se passou no passado.