Costa assinala mudança estrutural da economia portuguesa

Foto: Lusa

O primeiro-ministro considerou hoje que a mais recente estimativa do Banco de Portugal (BdP), revendo em alta de 1,8 para 2,7% o crescimento económico em 2023, é resultado de uma transformação estrutural da economia portuguesa. O primeiro-ministro lembra que o Banco de Portugal enfatiza as qualificações para o crescimento económico.