Estrela Silva - Lusa

Não há motivos, diz o primeiro-ministro demissionário, para temer que os projetos do PRR sofram com a crise política.



A jornalista da Antena 1 Isabel Cunha registou as declarações de António Costa, durante uma visita ao CEiiA - Centro de Engenharia e Desenvolvimento em Matosinhos, no distrito do Porto.