Cotação do barril Brent continua a subir e valoriza 0,52% para 87,96 dólares

O preço do barril do petróleo Brent, para entrega em março, abriu a subir no mercado de futuros de Londres a 87,96 dólares, um aumento de 0,52% face ao fecho do dia anterior, um máximo desde 2014.