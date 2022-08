Cotação do barril Brent para entrega em outubro baixa 0,30% para 96,31 dólares

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 29 cêntimos abaixo dos 96,60 dólares com que fechou as transações.

O preço do Brent esteve a subir na primeira metade da sessão, chegando a passar os 98 dólares, depois de a petrolífera húngara MOL ter informado da interrupção do fornecimento através do oleoduto russo Druzhba, que abastece vários países na Europa Central.

Mas as dúvidas sobre o crescimento da procura global voltaram a predominar na segunda parte do dia, o que refletiu na cotação.