Cotação do Brent para entrega em abril baixa 2,70% para 67,52 dólares

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou a sessão no Intercontinental Exchange a cotar 1,88 dólares abaixo dos 69,40 com que encerrou a transações na quarta-feira.

A baixa foi explicada com as previsões da Agência Internacional de Energia (AIE) para este ano, bem como à redução da tensão no Médio Oriente entre EUA e Irão.

A AIE prevê um aumento da procura mundial de petróleo em 850 mil barris por dia, durante este ano, assente em particular nas economias não pertencentes à OCDE, designadamente a da China.

Sobre um eventual ataque dos EUA ao Irão - que foi o principal fator que fez subir o preço esta semana -, Donald Trump não o afastou, mas deixou a porta aberta a soluções pacíficas.

Trump insistiu na necessidade de chegar a um acordo nuclear com o Irão, "caso contrário, "será muito dramático" para este.

"Não quero que isso aconteça, mas temos de chegar a um acordo", disse.