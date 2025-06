Cotação do Brent para entrega em agosto cai 7,18% para 71,48 dólares

Esta acentuada queda foi atribuída à resposta do Irão ao ataque dos EUA às suas instalações nucleares no passado fim de semana.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, encerrou as transações no Intercontinental Exchange a cotar 5,53 dólares abaixo dos 77,01 com que fechou a sessão na sexta-feira.

Este regresso da cotação ao nível anterior aos ataques israelitas ao Irão, começados em 13 de junho, é atribuído ao anúncio de um ataque iraniano à base norte-americana em Al-Udeid, no Qatar.

"Trata-se de um alvo militar, aparentemente fora de qualquer centro populacional, e parece que as infraestruturas petrolíferas não foram afetadas", comentou John Kilduff, da Again Capital em declarações à AFP.

Segundo o analista, mais do que uma nova escalada, os investidores consideram que "se trata de uma medida tomada para os iranianos salvarem a face".

De momento, "está claro que isto não tem impacto" no Estreito de Ormuz, que liga o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã, por onde transitam 20% do petróleo mundial, destacou John Kilduff.

Um bloqueio desta passagem faria aumentar sensivelmente os preços do petróleo.

Mas o Irão não tem interesse em impedir a passagem dos petroleiros e, assim, privar-se de exportações petrolíferas, entendeu John Kilduff.