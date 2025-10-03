Cotação do Brent para entrega em dezembro sobe 0,66% para 64,53 dólares

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou a sessão no International Exchange a cotar 42 cêntimos acima dos 64,11 dólares com que encerrou as transações na quinta-feira.

O Brent conseguiu uma sessão a valorizar depois de quatro consecutivas a baixar, que se traduzem em um recuo semanal de oito por cento, em relação a sexta-feira passada, quando superou os 70 dólares.

Os investidores estão dominados por um sentimento baixista, perante o receio de um excesso de oferta no mercado, mais a mais quando se admite que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os seus aliados, entre os quais a Federação Russa, juntos no designado OPEP+, decidam este fim de semana aumentar a sua produção.