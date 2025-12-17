Cotação do Brent para entrega em fevereiro sobe 1,29% para 59,68 dólares
A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em fevereiro terminou hoje no mercado de futuros de Londres em alta de 1,29%, para os 59,68 dólares, perante a perspetiva de os EUA bloquearem petroleiros venezuelanos.
O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou a sessão no Intercontinental Exchange a cotar 76 cêntimos acima dos 58,92 dólares com que encerrou as transações na terça-feira.
Depois de uma queda de 2,71% na sessão anterior, o Brent recuperou hoje terreno, tendo chegado mesmo a valorizar dois por cento, mas acabou, todavia, abaixo do limiar simbólico dos 60 dólares.
A subida foi atribuída ao anúncio de Donald Trump que vai bloquear os petroleiros que transportem crude venezuelano, apesar de não ter detalhado como vai concretizar a intenção, o que levaria a uma redução da oferta de petróleo.
Este anúncio teve efeito contrário à expectativa da véspera de uma eventual resolução da invasão russa da Ucrânia que levasse ao levantamento das sanções à Federação Russa, que levaria ao aumento da sua oferta em um mercado com uma procura fraca.