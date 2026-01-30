Cotação do Brent para entrega em março baixa 0,03% para 70,69 dólares

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou a sessão no Intercontinental Exchange a cotar dois cêntimos abaixo dos 70,71 dólares com que fechou as transações na quinta-feira.

O Brent finaliza a semana com uma valorização de 8,64%, dadas as ameaças de Donald Trump ao Irão, o que aumenta o risco de interrupções nos fluxos de petróleo com passagem pela região do Golfo, vital para a economia internacional.

A diretora de prognósticos e gás da Oxford Economics, Bridget Payne, indicou em texto transmitido à EFE que o risco de ataques dos EUA ao Irão aumentou o receio entre os investidores, o que fez aumentar a cotação do crude.

O Irão "é o quadro maior produtor da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e, de forma crucial, tem influência sobre o Estreito de Ormuz, um ponto chave para o fluxo de petróleo do Médio Oriente. A escalada recente, incluindo o destacamento de ativos navais dos EUA para a região., aumentou a perceção de riscos no sentido da baixa do fornecimento", indicou Payne.

Neste sentido, citou a disrupção iraniana como um "risco chave" para as perspetivas do Brent, que melhoraram até aos 66 dólares por barril no primeiro trimestre pelas tensões geopolíticas, pelas tempestades que ocorrem nos EUA e pela desvalorização do dólar.

Além dos picos da volatilidade, muitos analistas, como Payne, acreditam que a cotação do crude poderia cair para o intervalo entre 55 e 60 dólares este ano, perante um excesso de oferta face a uma procura sem força.