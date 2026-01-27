Cotação do Brent sobe 3,02% para 67,57 dólares com mau tempo nos EUA

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, encerrou a sessão no Intercontinental Exchange a cotar 1,98 dólares acima dos 65,59 dólares com que fechou as transações na segunda-feira.

A forte subida da cotação foi atribuída às tempestades nos EUA, que afetaram a produção petrolífera e encerraram praticamente as exportações de petróleo do Golfo do México.

Fawad Razaqzada, analista da Forex, no seu comentário semanal, quantificou em dois milhões de barris diários a perda da produção petrolífera nos EUA.

Acrescentou também que a atual tendência altista da cotação é sustentada pela tensão geopolítica centrada no trio Irão/Israel/EUA e na Ucrânia, invadida pela Federação Russa.

Na sua opinião, a eventual interrupção do fornecimento proveniente do Irão "inquietou os investidores, dada a possibilidade de o fornecimento de petróleo ser afetado, especialmente se os EUA intervierem".