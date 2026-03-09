Economia
Cotação do Brent sobe 6,76% mas fecha em baixa e abaixo dos 100 dólares
A cotação do barril de Brent terminou hoje no mercado de futuros de Londres em alta de 6,76%, numa sessão de mercado altamente volátil, marcada pela escalada do conflito no Médio Oriente, mas fechou abaixo dos 100 dólares.
O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, que chegou a ultrapassar os 118 dólares durante a sessão no mercado de futuros de Londres, níveis que não se viam desde 2022, após a invasão russa e o início da guerra na Ucrânia, perdeu gradualmente força e fechou nos 98,96 dólares.
