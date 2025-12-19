Cotrim Figueiredo e Gouveia e Melo desafiados a concretizarem insinuações contra Mendes

Este desafio foi transmitido pelo antigo ministro social-democrata Miguel Poiares Maduro, durante uma reunião da comissão política da candidatura presidencial de Marques Mendes.

Miguel Poiares Maduro começou por apontar que Luís Marques Mendes tomou a "iniciativa inédita em Portugal de revelar os clientes que teve e que a sua empresa teve ao longo dos últimos anos" -- iniciativa que "nunca aconteceu para candidatos a cargos públicos e que vai mais longe do que as próprias obrigações que nessa matéria têm os próprios titulares de cargos públicos".

A seguir, o antigo ministro de Passos Coelho lançou o repto aos outros candidatos presidenciais, "desde logo os que tiveram um exercício de atividade privada nos últimos anos, que revelem todos os clientes que tiveram nos últimos anos", tal como hoje fez Marques Mendes.

"Mas já agora, também, porque é importante para detetar potenciais conflitos de interesse, que aqueles que exerceram funções públicas, que estiveram em organizações públicas, revelem, por exemplo, se nas suas candidaturas estão pessoas com as quais essas organizações públicas celebraram contratos nos últimos anos", completou.

Neste contexto, Miguel Poiares Maduro apontou o dedo em especial a dois adversários de Marques Mendes na corrida a Belém: ao eurodeputado Cotrim Figueiredo e ao almirante Gouveia e Melo.

"A exigência de transparência deve ser claramente distinguida de outra coisa que infelizmente tem ocorrido nos últimos dias, que é uma campanha de insinuações não concretizadas. E, porque não gosto de dizer coisas sem dar os nomes, há dois candidatos que têm feito essas insinuações sem as concretizar", disse.

De acordo com o professor universitário e antigo ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, "Cotrim Figueiredo foi confrontado com isso, teve a oportunidade de questionar o doutor Marques Mendes e não o quis fazer durante o debate" televisivo entre ambos.

"E na quinta-feira ouvimos o senhor ex-almirante fazer também o mesmo tipo de insinuações. Espero que, pelo menos Gouveia e Melo, que vai debater com Luís Marques Mendes dentro de poucos dias, nesse frente-a-frente concretize que insinuações, que suspeitas, que dúvidas tem, permitindo a Marques Mendes responder", salientou.

Neste ponto, Poiares Maduro foi ainda um pouco mais longe, classificando como inaceitável a forma de fazer política com base em "meras insinuações, a atirar pedras, depois esconder a mão e dizer que não se sabe nada, que não se sabe bem".

Hoje, o candidato presidencial Luís Marques Mendes divulgou uma lista com os 22 clientes da sua empresa, na qual se encontram prestações de serviços em consultoria, comentário e participações em conferências.

Também hoje, a Procuradoria-Geral da República adiantou que não vai abrir um inquérito ou outra averiguação ao candidato presidencial Luís Marques Mendes após uma denúncia anónima sobre contratos com uma construtora por ausência de "facto suscetível de integrar crime".

Miguel Poiares Maduro distinguiu entre escrutínio legítimo dos candidatos em democracia e notícias feitas com base em denúncias anónimas.

"Uma coisa são dúvidas legítimas, concretas, e obriga-se o candidato a responder a isso. Outra coisa é lançar insinuações para o ar, outra coisa é fazer notícias com base em meras denúncias anónimas. Isso, do meu ponto de vista, é inaceitável", declarou, antes de deixar um reparo à comunicação social.

"Os senhores jornalistas estão a poder fazer perguntas relativamente a Marques Mendes que não fazem relativamente a nenhum outro candidato, porque ele disponibilizou a informação e tem revelado um grau de transparência que mais nenhum candidato tem revelado", acrescentou.