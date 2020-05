Covid-19. AICEP lança programa de "startups" portuguesas na Califórnia

Com as candidaturas a decorrerem em maio, a seleção será feita em junho e as atividades começarão no final desse mês, estando previstas duas viagens até à Califórnia em agosto e outubro.A pandemia de Covid-19 levou à adaptação do programa, que já estava a ser preparado antes do confinamento, e poderá obrigar a adiar as viagens, visto que ainda não foi levantada a restrição de voos entre a Europa e os Estados Unidos.O escritório da AICEP confirmou à Lusa que parte do programa é remoto para ser compatível com esta situação, sendo que a formação de entrada no mercado, a preparação da abordagem comercial e as reuniões individuais terão um formato virtual.A ideia do organismo é que continua a haver espaço para oportunidades de empresas portuguesas que querem ir para os Estados Unidos e este programa de aceleração é uma nova forma de as apoiar.

Condicionalismos não impedem a iniciativa



Apesar das graves consequências económicas que as medidas de mitigação da pandemia estão a ter nos Estados Unidos, onde o Produto Interno Bruto (PIB) caiu 4,8% no primeiro trimestre e o desemprego disparou para 14,7% em maio, as características da região norte da Califórnia tornam propícia a entrada de "startups" com uma forte componente digital.Empresas de "software", colaboração e videoconferência sediadas em Silicon Valley, como a Slack e a Zoom, estão a registar um aumento significativo de utilizadores neste período, durante o qual uma parte das pessoas trabalha de forma remota.Também as plataformas de redes sociais, como Facebook e YouTube, computação na nuvem, videojogos e telemedicina estão em crescimento, além de haver uma maior procura por equipamentos médicos, produtos de desinfeção e indústria alimentar, que também são fortes na região.

Agência instala-se

A AICEP já selecionou dois "executivos residentes" que serão mentores e vão acompanhar as "startups" escolhidas, sendo que estas terão também apoio de parceiros de incubação como universidades, centros de pesquisa e associações empresariais.



As candidaturas estão abertas até 29 de maio no "site" da agência para o investimento.O governador da Califórnia, Gavin Newsom, impôs ordens de confinamento e encerramento temporário de negócios não essenciais a 19 de março, para conter a propagação do novo coronavírus.A pandemia de Covid-19 provocou até ao momento mais de 73 mil casos de infecção e perto de três mil mortos no estado mais populoso do país, com perto de 40 milhões de habitantes.