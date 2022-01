Covid-19. Bares e discotecas reabrem sexta-feira e basta autoteste negativo à entrada

De acordo com as novas regras, quem já tiver a dose de reforço há pelo menos 14 dias não precisa de qualquer teste.



O mesmo acontece a quem tiver certificado de recuperação da doença.



Já os clientes sem dose de reforço da vacina têm que apresentar um teste negativo.



São válidos testes PCR feito há menos de 72 horas, teste rápido com menos de 48 horas ou autoteste feito à entrada.



Mantém-se a proibição de consumo de bebidas alcoólicas na via pública, com exceção das esplanadas devidamente licenciadas.