Covid-19. Costa anuncia fim de restrições de horários na restauração e comércio

"Eliminaremos genericamente as limitações horárias às atividades, e portanto quer o comércio, quer a restauração, quer os espetáculos, poderão retomar os seus horários normais, com uma limitação geral de tudo estar encerrado às duas da manhã", disse o chefe do Governo no `briefing` após a reunião do Conselho de Ministros, que decorreu hoje no Palácio da Ajuda, em Lisboa.

António Costa precisou ainda que à eliminação destas limitações alia-se a "utilização intensiva" do certificado digital ou dos testes negativos, que se mantêm necessários para entrar nos espaços fechados dos restaurantes aos fins de semana e feriados, bem como para aceder a alojamentos turísticos.

No âmbito do novo desconfinamento por três fases anunciado hoje pelo primeiro-ministro, foi também anunciado que continuarão a ser necessários certificados ou testes negativos para viagens por via aérea ou marítima, aulas em grupo de ginásios, termas e spas e casinos e bingos.



Será ainda necessário o recurso ao certificado digital ou a teste negativo em eventos (culturais, desportivos ou corporativos) com mais de 1.000 pessoas em ambiente aberto ou 500 em ambiente fechado, e ainda para casamentos e batizados com mais de 10 pessoas.



Na primeira fase de desconfiamento, já a partir de domingo, os casamentos e batizados poderão ter uma lotação até 50%, que aumentará para 75% na segunda fase, que se iniciará assim que 70% da população tiver a vacinação completa, algo que o Governo estima atingir no início de setembro.



Já na terceira fase, quando 85% da população tiver a vacinação completa - algo que o Governo aponta para outubro - os restaurantes passarão a poder operar sem limites de pessoas por grupo.