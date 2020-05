Covid-19. Desemprego na China atinge números históricos

A pandemia da Covid-19 paralisou economias de todo o mundo e o desemprego atinge números em grande escala nos diversos países. A economia chinesa, a segunda maior do mundo, não é exceção e vê agora o desemprego a atingir números sem precedentes.Durante quase dois meses, milhões de pessoas estiveram de quarentena praticamente em todo o país, a atividade económica foi reduzida ao mínimo e as fronteiras nacionais e internacionais estiveram encerradas. A escala total de desemprego na China é difícil de se conjeturar, mas as consequências desta pandemia começam agora a refletir-se à medida que o país regressa à normalidade.A taxa de desemprego oficial, que apenas contabiliza o número de desempregados nas áreas urbanas, nos últimos anos nunca ultrapassou os cinco por cento., de acordo com os cálculos da CNN Business com base nos números oficiais. No entanto, o número pode ser muito superior caso sejam consideradas todas as pessoas que ficam excluídas do desemprego oficial.Se para estes cálculos for incluída a população das comunidades rurais e os cerca de 290 milhões de trabalhadores migrantes, no mês de março,

Desemprego “sem precedentes”

Desde a década de 1970, a China sofreu a pior contração económica no primeiro trimestre deste ano. A economia chinesa contraiu 6,8 por cento em termos homólogos e a queda acentuada no consumo e atividade fabril sugerem que a recuperação será mais longa e difícil do que se previa.

, disse Willy Lam, professor adjunto do Centro de Estudos da China da Universidade Chinesa de Hong Kong. “É pouco provável que eles estejam dispostos a reportar estes dados desencorajadores. Dado que o governo frequentemente manipula os números,r”, conclui Lam, citado pela CNN Business.Especialistas consideram, por isso, que a estimativa de 80 milhões de desempregados deverá estar mais ajustada à realidade e estes são números nunca antes vistos na China.“O impacto da Covid-19 no mercado de trabalho é sem precedentes na sua escala, extensão e natureza”, sublinhou uma pesquisa publicada na semana passada.No mês de abril, um porta-voz do Escritório Nacional de Estatísticas da China reconheceu que o mercado de trabalho estava sob muita pressão, mas não revelou números e garantiu que o emprego geral no país “está estável”.“Embora o coronavírus tenha tido um impacto severo [no emprego], não há demissões em massa no país”, disse Mao Shengyong.

Futuro ainda mais negro

Os especialistas alertam que nos próximos meses a taxa de desemprego poderá ser ainda mais elevada, tendo em conta o número de licenciados que entrarão no mercado de trabalho.

São esperados 8,7 milhões de licenciados este ano e o número de vagas para empregos caiu 28 por cento no primeiro trimestre deste ano em comparação com os últimos três meses de 2019. Estima-se, por isso, que mais nove milhões de pessoas estarão a competir por empregos na China nos próximos meses.

Mesmo antes da pandemia, estudantes universitários revelam que as ofertas de emprego eram reduzidas. Wang, técnico informático de 26 anos, revelou à CNN que no ano passado “já parecia estar a viver num inferno, mas 2020 é ainda pior”.”, disse o jovem desempregado. “Não sei quando as coisas vão melhorar, vou esperar”, lamentou.Pequim reconheceu a vaga na procura de empregos que se avizinha e divulgou na semana passada um plano de ajuda aos recém formados na procura de emprego. O projeto inclui também uma proposta para ampliar a inscrição em programas de pós-graduação.