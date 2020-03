Covid-19. Donativos de material médico isentos de IVA

Todas as empresas que fizerem doações de bens ao Estado, a instituições particulares de solidariedade social ou a organizações não-governamentais não pagam o IVA de 23 por cento.



Até agora, a lei só previa a isenção do IVA dos bens doados a pessoas carenciadas.



É alargada agora também a pessoas que se encontrem a receber cuidados de saúde por causa da pandemia.



O Serviço Nacional de Saúde tem um formulário especifico no site para quem queira fazer donativos.