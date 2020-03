Covid-19. Governo anuncia medidas de flexibilização do pagamento de impostos e contribuições

Depois de terem sido apresentadas as medidas que irão vigorar durante o Estado de Emergência, o Governo anunciou também um conjunto de medidas relacionadas com o pagamento de impostos e contribuições.Entre as medidas estão incluídas novas datas para o cumprimento de algumas obrigações fiscais, possibilidade de pagamento fracionado de impostos e contribuições e diferimento do pagamento de contribuições.

Pagamento de impostos

Relativamente ao pagamento de impostos, as medidas anunciadas declaram queSignifica que o pagamento destes impostos pode, assim, ser fracionado em três prestações mensais, sem juros, ou em seis prestações, sendo aplicáveis juros de mora às três últimas prestações mensais, sem que seja necessário prestar garantia.A medida não impede que, quem assim o entenda, possa realizar o pagamento de forma imediata, nos termos habituais., explicou Mário Centeno.Os restantes trabalhadores independentes e empresas podem beneficiar deste fracionamento do pagamento de impostos, no segundo trimestre de 2020, caso registem "uma diminuição no volume de negócios de pelo menos 20 por cento na média de três meses anteriores ao mês em que exista esta obrigação face ao período homólogo do ano anterior", clarificou o ministro das Finanças.

Pagamento das contribuições sociais

Estão abrangidas por esta medida, de forma imediata, as empresas com até 50 postos de trabalho.Já as que têm até 250 trabalhadores poderão aceder a este mecanismo se tiverem verificado uma quebra no volume de negócios superior ou igual a 20 por cento.Este pagamento diferido das contribuições inicia-se no segundo mês posterior ao da cessação do apoio e pode ser efetuado em prestações (até 12).

Isenção de contribuições

O Governo aprovou também um conjunto de apoios imediatos de caráter extraordinário, temporário e transitório, dirigido a trabalhadores independentes e empregadores afetados pelo surto da Covid-19, que incluem aEsta isenção visa as contribuições referentes às remunerações relativas aos meses em que a empresa seja beneficiária das medidas excecionais.

Novas datas para IRC

A data do primeiro pagamento por conta e do primeiro pagamento adicional por conta foi alargada até ao final de agosto, em vez do final de julho.Também a, em vez da data prevista na lei de 31 de maio.

Execuções fiscais suspensas

Entre as medidas de índole fiscal que visam garantir os postos de trabalho e aliviar a tesouraria das empresas, inclui-se também a suspensão, por três meses, dos processos de execução fiscal e contributiva."É um primeiro passo e estamos prontos para tomar medidas adicionais", declarou Mário Centeno.

Suspensão da data de pagamento das contribuições

Na sequência das novas medidas relativas às contribuições para a Segurança Social, o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social decidiuNa quarta-feira, os ministros das Finanças e da Economia já tinham anunciado uma linha de crédito de apoio às empresas mais afetadas pelo impacto da Covid-19 no valor de três mil milhões de euros.

O Estado de Emergência entrou em vigor na quinta-feira e permanece por 15 dias, podendo ser prolongado.