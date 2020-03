Covid-19. Governo e parceiros sociais discutem medidas relativas ao surto

Convocada a pedido do gabinete da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho,O surto deste novo coronavírus pode causar infeções respiratórias e já infetou mais de 95 mil pessoas em 79 países, desde dezembro.Nos concelhos de Felgueiras e Lousada, onde está concentrado um número elevado de casos de infeção, a Direção-Geral de Saúde já anunciou a adoção de medidas extraordinárias, como o encerramento de todas as escolas e instituições como ginásios, piscinas ou cinemas, além de desaconselhar deslocações desnecessárias e a participação em reuniões com elevado número de pessoas a quem resida nestes concelhos.

Já na semana passada, o Governo emitiu um despacho para garantir que os trabalhadores em quarentena por determinação de autoridade de saúde devido ao surto do novo coronavírus vão receber integralmente o rendimento nos primeiros 14 dias, num regime “equiparado a doença com internamento hospitalar”.





Este domingo, o Governo veio ainda desaconselhar viagens para algumas zonas de Itália, uma vez que este país passou a ser o segundo país com mais mortes por coronavírus, a seguir à China.





medidas para limitar e enfrentar algumas consequências do Covid-19 em Portugal.

O presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), António Saraiva, revelou em entrevista à Antena 1 que alguns sectores económicos já estão a sentir o impacto do surto.A reunião entre o Governo e os patrões sociais esta segunda-feira de manhã visa debater