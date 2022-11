Covid-19. Polícia chinesa agride trabalhadores de fábrica de iPhones em protesto

O protesto dos trabalhadores começou na terça-feira, masOs vídeos registados no local mostram milhares de pessoas com máscaras a serem confrontados com uma força de intervenção artilhada com escudos antimotim.





A polícia atingiu um manifestante com cassetetes depois de este ter agarrado num poste de metal que, por sua vez, já teria sido usado para o agredir.





Li Sanshan, funcionário da Foxconn, relata ao jornal britânico The Guardian que a empresa está a debater-se com atrasos na produção do novo iPhone 14 porque milhares de trabalhadores abandonaram as instalações, no mês passado, após reclamações sobre condições de trabalho inseguras.





Li acrescenta que a empresa mudou as condições de pagamento, colocando muitos trabalhadores em situações vulneráveis.







“A Foxconn lançou ofertas de recrutamento muito tentadoras, e trabalhadores de todas as partes do país vieram, apenas para descobrir que estavam a ser enganados”, declarou Li.





Diz ter largado o trabalho num restaurante quando viu um anúncio a prometer 3.500 dólares por dois meses de trabalho. Depois a empresa mudou as regras e disse que "tínhamos que trabalhar mais dois meses" auferindo salários mais baixos para receber a quantia prometida, descreveu Li.





Esta quinta–feira, a Foxconn veio dizer que houve um "erro técnico" e pediu desculpas pela confusão do pagamento.





Um homem que se identificou como o secretário do Partido Comunista responsável pelos serviços comunitários foi mostrado num vídeo, publicado na rede social Sina Weibo, pedindo aos manifestantes que se retirassem e assegurou-lhes que as exigências seriam atendidas.







A aplicação da política governamental detinha obrigado vários distritos de Zhengzhou a entrarem em confinamento. Desta forma os residentes do centro da cidade não estão autorizados a sair, a menos que tenham um teste negativo à covid-19 e permissão das autoridades.O Governo está a tentar conter a última onda de surtos sem fechar as fábricas para aguentar a economia a funcionar.

A China registou o maior número de novos casos de covid-19 na quinta-feira, com 31.444 novas infecções.