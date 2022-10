Covilhã inaugura novo miradouro na Serra da Estrela

Em nota de imprensa, o município que é liderado por Vítor Pereira explicou que o Miradouro dos Piornos se encontra implementado na vertente de um bloco granítico e que conta com "uma paisagem única e inspiradora moldada por antigos glaciares".

"A construção do miradouro incidiu principalmente na adaptação às características do terreno, procurando diminuir o seu impacto no local. A nova varanda conseguiu, assim, ser enquadrada na paisagem de forma harmoniosa e complementar".

Segundo a informação, "um dos focos principais das infraestruturas foi a segurança e o conforto dos visitantes, culminando na alteração da estrutura antiga e dotando-a de elementos atrativos".

Este miradouro é agora um ponto de observação para a Nave de Santo António e para o planalto ocidental, oferecendo uma visão icónica dos efeitos da glaciação na paisagem da serra da Estrela.

A autarquia também salientou que a intervenção visa promover a visitação à serra da Estrela, através da valorização do enquadramento paisagístico da região.

A inauguração está agendada para sábado, com a realização de uma caminhada, que tem partida às 09:00, no estacionamento dos Piornos, junto à base do teleférico, seguindo-se uma visita à Varanda dos Pastores.

A criação desta rede de miradouros no concelho da Covilhã enquadra-se no Plano de Conservação, Proteção e Desenvolvimento do Património Natural e Cultural, que conta com apoio financeiro através do Pacto de Desenvolvimento da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela.