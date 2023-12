CP alerta para alterações à circulação de comboios no Natal e Ano Novo

"Informamos que no Natal, dias 24 e 25 de dezembro, e no Ano Novo, dias 31 de dezembro e 01 de janeiro, serão efetuados alguns ajustamentos na nossa oferta", lê-se no aviso publicado na página oficial da CP.

As alterações abrangem os serviços Intercidades e Alfa Pendular, Internacional, Regional e inter-regional, Comboios Urbanos do Porto, Urbanos de Coimbra e Urbanos de Lisboa.

As alterações podem ser consultadas em https://www.cp.pt/passageiros/pt/consultar-horarios/avisos/circulacao-natal-ano-novo.