CP antevê "perturbações significativas". Trabalhadores da IP em segundo dia de greve

Esta é uma paralisação que poderá repetir-se a 10 de janeiro. Isto se as negociações com a Infraestruturas de Portugal não forem retomadas, advertia no final de dezembro, em declarações à agência Lusa, o presidente da Aprofer, Adriano Filipe.



"Os motivos desta greve são os mesmos" daquela que teve lugar em setembro de 2022, enfatizou o dirigente sindical, para denunciar que a IP assumiu o compromisso de negociar um acordo, o que não aconteceu.



"O acordo seria fechar as negociações e compromisso de paz social até 31 de dezembro de 2023, mas face ao incumprimento por parte da IP resolvemos decretar greve a partir do início de janeiro e será uma greve que, até que haja um acordo ou uma mudança de posição, irá continuar", acentuou Adriano Filipe.Os profissionais da IP cumpriram, na passada terça-feira, uma primeira jornada de paralisação, que ditou a supressão de 798 comboios de um total de 1.086 previstos. De acordo com a CP, foram apenas cumpridos os serviços mínimos até ao final da tarde.

A CP indicou, no seu portal, que, "devido a uma greve convocada por sindicatos representativos dos trabalhadores da IP - Infraestruturas de Portugal, responsável pela gestão da infraestrutura ferroviária, antecipam-se perturbações significativas na circulação dos comboios a nível nacional nos dias 2 e 4 de janeiro de 2024".



Distribuídos sobretudo por centros de comando operacionais, estruturas que controlam a operação ferroviária à escala nacional, os trabalhadores reivindica a regularização da profissão, como explicou Adriano Filipe: "Há 17 anos que novos postos de trabalho carecem de uma regularização do funcionamento e, portanto, nós trabalhamos nos moldes ainda da antiga CP".



Em acausa, acrescentou o presidente da Aprofer, está um "posto altamente tecnológico que concentra a circulação e manutenção toda do país inteiro".

Ao abrigo dos serviços mínimos, está prevista a circulação do Alfa Pendular e Intercidades, Regional, InterRegional e Internacional, Comboios Urbanos do Porto, Comboios Urbanos de Coimbra e Comboios Urbanos de Lisboa.



c/ Lusa