CP aumenta preços dos bilhetes em mais de 6% a partir de janeiro

De acordo com o aviso publicado pela CP, "o valor das assinaturas e dos passes não sofre qualquer alteração".

Com as novas tarifas, em vigor a partir do dia 01 de janeiro, um bilhete de Alfa Pendular entre Lisboa e Porto, em segunda classe, só ida, por exemplo, passa de 31,90 euros para 33,90 euros.

Já o mesmo percurso mas no Intercidades, passa a custar 26,85 euros, face aos atuais 25,25 euros.