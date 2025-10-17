CP estuda medidas para antecipar calendário de entregas dos novos comboios

"A assinatura e entrada em vigor do contrato e, consequentemente, a entrega de material circulante, sofreu fortes atrasos decorrentes dos processos judiciais inerentes à adjudicação do concurso", apontou a CP - Comboios de Portugal, em comunicado, vincando que "num momento em que se verifica um elevado crescimento da procura, é necessário recuperar o tempo associado à litigância ocorrida".

A transportadora ferroviária disse estar já a "estudar medidas que permitam antecipar o calendário de entregas das automotoras e a proceder à ativação da opção de aquisição de mais 36 unidades para os serviços urbanos".

Segundo o calendário previamente estabelecido, as automotoras serão entregues a partir de 2029.

A CP e o consórcio Alstom/DST assinaram na quarta-feira o contrato para aquisição de 117 comboios, a maior compra de sempre da transportadora, no valor de 746 milhões de euros, adjudicada em novembro de 2023 e impugnada por outros concorrentes.

"A entrega deste material circulante permite a renovação e modernização de parte da frota da CP e o reforço da capacidade de oferta" e "vai possibilitar a melhoria dos níveis de qualidade do serviço prestado", "o aumento da eficiência energética e a redução dos custos de manutenção", salientou a transportadora na mesma nota.

Trata-se de um investimento de 746 milhões de euros, dos quais 117,6 milhões de euros serão cofinanciados por fundos europeus e 212,5 milhões de euros serão assegurados pelo Fundo Ambiental.

O contrato abrange, também, o fornecimento das respetivas peças de parque, sobresselentes e ferramentas especiais e, ainda, a construção de uma oficina de manutenção de material circulante em Guifões (Matosinhos, distrito do Porto).

Como noticiou a Lusa, em 09 de setembro, a CP confirmou que o efeito suspensivo de uma segunda impugnação ao concurso público, apresentada pela espanhola CAF, tinha sido levantado. Em julho, já tinha sido levantado o efeito suspensivo de uma primeira impugnação, apresentada pela suíça Stadler.