CP. Greve dos revisores provoca grandes constrangimentos

A greve dos revisores e das bilheteiras da CP está a provocar grandes constrangimentos a quem circula esta quarta-feira de comboio. O sindicato diz que foi "por pouco" que não desconvocaram o protesto, tal como aconteceu com os outros dois sindicatos, depois do encontro com o secretário de Estado das Infraestruturas.